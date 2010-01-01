Литва по требованию ЕС вывела с эксплуатации Игналинскую АЭС

Игналинская АЭС в Литве прекратила работу 31 декабря в 23:00 по местному времени, сообщает Lenta.ru. Единственный реактор станции был выведен из эксплуатации по плану.

Вывод станции из эксплуатации связан с требованиями Евросоюза. Специалисты из ЕС считали станцию устаревшей и отмечали, что на ней установлен реактор "чернобыльского типа". В Литве пытались провести референдум об отсрочке прекращения работы Игналинской АЭС, но он не состоялся из-за слишком низкой явки.

Как сообщалось ранее, около 35 процентов необходимой стране электроэнергии теперь будет закупаться на аукционах, где будут представлены предложения финских, эстонских, российских, латвийских, белорусских и украинских компаний. выведенную из эксплуатации АЭС частично заменят другие литовские предприятия, в частности, теплоэлектростанция в Электренай.

Ранее появлялись сообщения о том, что Литва планирует строительство новой АЭС, которая будет введена в строй не ранее 2016 года. По другим данным, современная станция будет построена к 2018 году.