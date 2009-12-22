Жертвами холодов и снегопадов стали 80 европейцев

Более 80 человек погибли в результате обрушившихся на Европу снегопадов и низких температур, передает Би-Би-Си.

13 человек погибли в автомобильных авариях на дорогах Австрии, Финляндии и Германии, где температура упала до 33 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозам метеорологов, северные регионы Европы ожидают еще более сильные снегопады. Практически по всему континенту приостановлено воздушное, железнодорожное и транспортное сообщение.

В Париже в результате схода с рельс пассажирского поезда пострадали 36 человек.

50 пассажиров получили различные травмы, когда другой поезд врезался в заграждение в хорватском городе Загреб.

Полиция Польши призвала граждан не проходить мимо бездомных и пьяных, так как температура в некоторых районах страны упала до -20 градусов, и неоказанная своевременно помощь может привести к гибели людей.

Смерть от обморожения также зафиксирована во Франции – там скончались двое бездомных.

Также из-за ненастья по всей континентальной Европе нарушено транспортное сообщение, закрыты аэропорты, на дорогах многих европейских городов наблюдаются многокилометровые пробки.