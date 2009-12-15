Эксперт из США: Россия еще создаст проблемы Украине

Американский политолог Френсис ФУКУЯМА считает, что Россия уже не достигнет уровня сверхдержавы, которой был Советский Союз, но проблемы для Украины “еще создаст”.

Такую мысль он высказал в интервью газете “Левый берег”.

В частности, по словам эксперта, он вообще не считает Россию мировой сверхдержавой. “Это региональная сверхдержава. Она так зависит от своих энергоресурсов, что имеет фактически связанные руки”, - отметил Ф.ФУКУЯМА.

По его мнению, в отличие от Китая, который имеет действительно широкую промышленную базу, лучший человеческий капитал и более разветвленную экономику, Россия в действительности - заложница своей узкой сырьевой экономики. “К сожалению, она еще создаст проблемы для Украины, Грузии и близкого зарубежья, но я убежден, что она уже не достигнет уровня сверхдержавы, которой был Советский Союз”, - подчеркнул американский политолог.

Говоря об Украине и внутреннем расколе между политиками, Ф.ФУКУЯМА отметил, что с учетом пути, который украинская политика прошла на протяжении последних 20 лет, видно, что не каждый вопрос вызывал поляризацию между украино- и русскоязычными. В частности, по словам эксперта, “когда ЯНУКОВИЧ стал премьером, то тоже отстаивал евроатлантическую интеграцию”. По убеждению Ф.ФУКУЯМИ, в том, как ведут себя украинские лидеры, нет нерешаемых противоречий.

“Поэтому вряд ли тупик политического раскола такой уже глухой, чтобы из него нельзя было выйти, и, по-видимому, мудрость и искусство государственника в том и заключается, чтобы преодолевать эти разногласия. И в Украине это возможно так же, как и где бы то ни было”, - подчеркнул он.