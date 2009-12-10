СМИ: пираты получили выкуп за «Ариану»

Сомалийские пираты получили выкуп за “Ариану” и пообещали немедленно освободить украинских моряков.

Как сообщает AFP, сегодня утром пираты получили выкуп в размере 2,5 млн. дол. и пообещали “в ближайшее время” освободить судно и 24 членов экипажа – украинских моряков.

”Операция завершена, деньги были выплачены сегодня утром, и судно будет отпущено в ближайшие несколько минут”, - сказал агентству AFP связанный с пиратами человек, с которым удалось связаться по телефону.

По его словам, “в конце концов, мы договорились о выкупе в размере 2,5 млн. долларов, чтобы освободить судно”.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Службы внешней разведки Украины Александр СКРИПНИК на вопрос УНИАН относительно достоверности этой информации ответил: “После уточнения некоторых деталей мы предоставим объективную и полную информацию о ситуации с судном “Ариана” по состоянию на сегодня. Такое сообщение сейчас нами готовится”.

Как сообщал УНИАН, балкер "Ариана" был захвачен 2 мая этого года к северо-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тыс. тонн сои. Пираты требовали у владельца судна выкуп. В заложниках находились 24 моряка из Украины.