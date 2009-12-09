Ющенко про ЕС, энергетику и 18 декабря

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что 18 декабря в Загребе во время заседания Совета министров ЕС будет принято позитивное решение о присоединении Украины к договору об Энергетическом содружестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил вчера в Луцке во время встречи с преподавателями и студентами Волынского национального университета имени Леси Украинки.

«18 декабря, я убежден, Украина станет членом Европейского энергетического содружества», - сказал Президент.

В целом он отметил существенный прогресс, достигнутый Украиной на протяжении последних 4-х годов на пути к евроинтеграции. Речь идет о политическом решении в отношении подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, Президент констатировал, что значительная работа проделана в вопросе создания зоны свободной торговли. «Сегодня три четверти этих переговоров мы прошли», - сказал он.

По мнению Президента, уже за несколько месяцев вопрос создания зоны свободной торговли будет решен. «Мы идем нормальной дорогой европейского взаимопонимания», - сказал он.