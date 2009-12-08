США и Польша подпишут договор о статусе американских войск

Договор о статусе американских войск на территории Польши (договор SOFA, Status of Forces Agreement) будет подписан 10 декабря в Варшаве, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Польши Петр Пашковский.

Американские военнослужащие будут заниматься обслуживанием ракет ПВО США "Пэтриот". Ожидается, что первая ротационная батарея "Пэтриот" появится в Польше в конце марта 2010 года.

"Польско-американский договор SOFA будет подписан в Варшаве, не в Вашингтоне. Идут последние приготовления к подписанию документа", - сказал Пашковский.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, документ подпишут заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Эллен Тошер и заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Коморовский.

В Варшаве рассчитывают, что Польша получит американские боевые, а не учебные комплексы "Пэтриот", которые будут интегрированы во внешнюю систему ПВО страны.

Соглашение о статусе вооруженных сил (SOFA) определяет рамки взаимоотношений американских войск со странами, на территории которых размещаются их части. В частности, в соглашении прописан механизм уплаты налогов американскими военными, а также то, под чью юрисдикцию попадают военнослужащие в случае совершения преступления на территории государства, где дислоцирован военный контингент. США подписали такие документы с правительствами Ирака, Италии, Испании и другими странами, на территории которых размещены американские военные базы или регулярные части вооруженных сил.