Правозащитники остановили депортацию из Украины семьи афганцев

Правозащитники остановили депортацию из Украины восьми искателей убежища из Афганистана.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Аркадий БУЩЕНКО.

По его словам, вчера афганская семья из восьми человек, среди которых четверо детей в возрасте от 3 до 9 лет, прилетела в аэропорт “Борисполь”, где заявила представителям украинской пограничной службы о том, что они просят в Украине убежища.

По словам А.БУЩЕНКО, украинские пограничники не приняли от них заявления и оставили их в транзитной зоне аэропорта. "В течение вчерашнего дня и сегодняшнего утра представители УВКБ ООН, которым стало известно об этом случае от родственника искателей убежища, напрасно пытались получить к ним доступ. Не помогло и вмешательство представителей Уполномоченного по правам человека, которые также приехали в аэропорт. Депортация была назначена на 14 часов", - сообщил правозащитник.

По его информации, утром, в начале 11-го часа, информация об этом случае поступила в Центр правовой помощи жертвам пыток и жестокого обращения. Около 11.30 центр подал в Европейский суд по правам человека ходатайство о применении временных мер, основываясь на очень неполной информации, полученной от родственника этой семьи, проживающего в Великобритании. Однако в 13.20 была получена информация, что искателей убежища уже посадили в самолет, который следовал в Объединенные Арабские Эмираты. А в 13.38 украинские правозащитники получили факс о применении временных мер Европейским судом по правам человека.

"Через 10 минут, когда мы уже думали, что опоздали в очередной раз, была получена информация о том, что самолет, которым депортируют беженцев, возвращается в “Борисполь”. В настоящее время беженцы находятся в аэропорту и оформляют заявления в миграционную службу. С ними рядом находится представители УВКБ ООН и Уполномоченного ВР по правам человека. Думаю, что опасность немедленной депортации беженцев миновала", - сказал А.БУЩЕНКО.

Как сообщил адвокат, по последней информации, пилот вернул самолет в “Борисполь” в ответ на бурные протесты афганских беженцев.

Справка УНИАН. Возвращение искателей убежища является нарушением „принципа невысылки”, предусмотренного Женевской конвенцией о статусе беженцев от 1951 года. Украина присоединилась к этой конвенции в 2002 году, таким образом, взяв на себя обязательство относительно международной защиты беженцев.