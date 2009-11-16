В Киеве пройдут акции солидарности со студентами в Германии

Сразу две акции солидарности со студентами Германии и Австрии, которые борются за улучшение социальных условий и качества вузовского образования, состоится завтра, в Международный день студента, в Киеве.

В частности, как передает корреспондент УНИАН, в 12.00 национальный студенческий союз Украины – Украинская ассоциация студенческого самоуправления (УАСС) – проведет пикетирование посольства Федеративной Республики Германии по улице Богдана Хмельницкого.

Кроме того, в 14:00 под стенами Красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоится театрализованный перформанс, который будет изображать «преодоление существующей репрессивной системы образования во имя знаний», организованный Независимым студенческим профсоюзом «Прямое действие».

Согласно информации УАСС, в настоящее время в немецком парламенте находятся на рассмотрении законодательные предложения, направленные на повышение платы за учебу, сокращение её сроков и дальнейшее ограничение доступа к стипендиям. «Так немецкое правительство пытается экономить на будущем нации в условиях экономического кризиса», - считают в студенческой организации.

В то же время, по данным УАСС, намного больше средств из федерального бюджета ФРГ выделяется на финансирование военных программ, в частности свыше 13 миллиардов евро направлено только на одну программу закупки новых военных самолетов. «Это происходит, когда половина немецких студентов не имеют мест в общежитиях, а больше двух третей - вынуждены совмещать учебу с работой. В таких условиях принятие нового антисоциального образовательного законодательства может выбросить за двери университетов тысячи молодых людей», - заявил представитель УАСС Александр СМИРНОВ.

УАСС считает, что социальные проблемы, за решение которых борется национальный союз студентов Германии - FZS - являются актуальными не только для ФРГ, но и для Украины и всей Европы, поэтому в Международный день студентов ассоциация считает своим долгом выразить солидарность с требованиями немецких студентов.

Разделяя мнение немецких и австрийских коллег, активисты Независимого студенческого профсоюза «Прямое действие», отмечают, что современное образование в Украине «воспитывает в студентах некритическое мышление, конформизм, выстраивает иерархию и желание конкурировать между собой». В противовес этому активисты профсоюза предлагают украинским студентам объединяться в сильное движение, чтобы солидарно отстаивать свои права.

«День студента отмечается в память о расстреле нацистами пражских студентов после демонстрации в 1939 году. Поэтому мы хотим, чтобы 17 ноября стало для украинских студентов ежегодным поводом выразить свой протест против их бесправного положения», - подчеркивают в профсоюзе.