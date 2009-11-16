Ежегодно в ДТП погибает 1,3 миллиона человек - ВОЗ

Ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий в мире погибает около 1,3 млн. человек, еще 50 млн. человек получают травмы и становятся инвалидами.

Такую статистику приводит Всемирная организация здравоохранения в связи с отмечаемым днем памяти дорожно-транспортных происшествий, сообщает NEWSru.

ДТП являются первой по значимости причиной смерти молодых людей в возрасте 10-24 лет. ВОЗ и Сотрудничество в рамках ООН в области безопасности дорожного движения призывают правительства и неправительственные организации во всем мире привлекать внимание общественности к ДТП, их последствиям, а также к мерам, которые можно принять для их предупреждения.

Всемирный день памяти жертв ДТП, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в октябре 2005 года, отмечается в этом году накануне Первой всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения. Она пройдет в Москве 19-20 ноября с участием делегатов из 110 стран мира.