США возрождают ВВС Афганистана

США возродят Военно-Воздушные силы Афганистана, поставив в страну в общей сложности 20 самолетов военно-транспортной авиации, сообщила в воскресенье местная радиостанция "Салам Ватандар" со ссылкой на источник в центральном командовании международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF).

По данным радиостанции, два самолета С-27 Spartan на днях уже были официально переданы афганской стороне.

Тактический военно-транспортный самолет С-27 Spartan разработан американской фирмой Chrysler Technologies Airborne Systems Inc. на базе транспортного самолета итальянской фирмы Alenia G222. Он был запущен в серийное производство в 1991 году.

Всего афганским вооруженным силам поступит 18 таких самолетов, а также две машины других модификаций, отмечает радиостанция.

По данным ISAF, каждые шесть недель в Афганистан будет поставляться один самолет С-27. Обучение афганских летчиков будут проводить американские инструкторы и пилоты.

ВВС Афганистана практически перестали существовать в 1990-е годы, во время гражданской войны за власть различных группировок моджахедов. Большая часть самолетов военной и военно-транспортной авиации Афганистана улетела тогда за границу и не вернулась, остальные самолеты были уничтожены внутри страны.

В 80-е годы ВВС Афганистана располагали сотнями военных, военно-транспортных самолетов и вертолетов производства СССР. Основной "рабочей лошадкой" военно-транспортной авиации ВВС Афганистана тогда были самолеты КБ имени Антонова.

РИА "Новости"