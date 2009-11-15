В Великобритании разработали новый закон против банковских бонусов

Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг заявил, что власти страны разработали новый закон против чрезмерно высоких банковских бонусов. По словам министра, о новом законопроекте будет объявлено 18 ноября в обращении королевы Елизаветы II к правительству, в котором обычно озвучиваются планы на грядущую парламентскую сессию, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Новый закон позволит Управлению по финансовым услугам Великобритании потребовать от руководства банков приостанавливать контракты со служащими, в которых прописаны бонусы, превышающие максимальный размер выплат, установленный саммитом G20. Надзорный орган сможет оштрафовать банк, если последний не выполнит его предписание.

Чтобы новый законопроект приобрел юридическую силу, его должен принять парламент страны, причем сделать это до выборов, которые, согласно британскому законодательству, необходимо провести до июня 2010 г.