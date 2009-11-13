В России горят военные склады: 1 погибший, 35 - пропали без вести (фото)

Минобороны РФ официально подтвердило факт пожара «на одном из объектов на окраине Ульяновска», где по сообщениям местных жителей, беспрерывно звучат взрывы, пишет РИА новости. В то же время собеседник агентства отказался сообщать подробности, сославшись на необходимость уточнить ситуацию.

Представитель Гарнизонной военной прокуратуры города был более откровенен. По его словам, сегодня произошло возгорание с последующими взрывами на одном из объектов "31 арсенала" в Ульяновске, где хранятся артиллерийские снаряды. Причина произошедшего пока не выяснена, но не исключено, что это возгорание возникло из-за несоблюдения мер пожарной безопасности и условий хранения взрывчатых веществ.

УВД Ульяновской области обратилось к жителям с просьбой запастись питьевой водой и марлевыми повязками, а также ограничить передвижение в районе Верхней и Нижней Террасы, Нового города.

Представитель пресс-службы мэрии сообщил, что в опасной близости от складов есть многоквартирные дома. В ряде домов на четырех улицах выбиты стекла, на трех улицах ощущается вибрация. Представитель пресс-службы не уточнил, сколько людей проживают возле горящего склада. Всего в Заволжском районе живет более 100 тысяч человек.

Пока точно известно об одном погибшем при пожаре и взрывах в Ульяновске, сообщил РИА Новости источник в МЧС региона, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о многочисленных жертвах. "Пока точно известно об одном погибшем - это гражданский специалист. Остальные данные (о пропавших) уточняются. Не исключено, что жертв и пострадавших будет достаточно много", - сказал источник. Лента.ру пишет, что в городскую клиническую больницу уже поступают пострадавшие, однако их точное количество раненых неизвестно. 35 человек числятся пропавшими без вести.

Первые сообщения, что в Заволжском районе Ульяновска слышны взрывы, которые раздаются со стороны части Военно-морского флота, появились в пятницу днем.

Фото с сайта РИА новости