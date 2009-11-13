Украина и Россия обсудят европейскую безопасность

16 ноября в Москве состоятся украинско-российские консультации по проблематике европейской безопасности на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, консультации состоятся в контексте договоренностей, достигнутых 23 октября во время переговоров министров иностранных дел Украины и Российской Федерации.

Украинскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ, российскую – заместитель министра иностранных дел РФ Александр ГРУШКО.

Во время консультаций сторонами будет обсужден широкий комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.