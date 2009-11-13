Украина и Россия обсудят европейскую безопасность
05:43, 13 ноября 2009Мир
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Консультации назначены на понедельник
16 ноября в Москве состоятся украинско-российские консультации по проблематике европейской безопасности на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, консультации состоятся в контексте договоренностей, достигнутых 23 октября во время переговоров министров иностранных дел Украины и Российской Федерации.
Украинскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ, российскую – заместитель министра иностранных дел РФ Александр ГРУШКО.
Во время консультаций сторонами будет обсужден широкий комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.
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