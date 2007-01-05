В Госдепе США разглядели ”гнилую сущность” режима Лукашенко

Официальный представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил, что намерение правительства Белоруссии ввести пошлину за транспортировку российской нефти выражает "гнилую сущность" режима белорусского лидера Александра Лукашенко.

Выступая с ежедневным брифингом, Маккормак объяснил журналистам, что ранее белорусский режим получал российскую нефть без экспортной пошлины, перерабатывал ее и продавал за рубеж, получая неплохую прибыль.

"А сейчас они пытаются не упустить своей прибыли при экспорте нефти, и это - еще один пример гнилой сущности этого режима. Они используют ресурсы для личного обогащения людей из окружения Лукашенко", - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, использование Россией энергоресурсов в качестве средства политического давления должно еще раз напомнить о необходимости диверсификации источников энергии, отметил Маккормак.

"Они (российские власти) пытаются использовать энергоресурсы как средство политического воздействия, и особенно в отношении соседних государств. Мы видели это на примере Украины в прошлом году. Мы видели это на примере Грузии. Теперь видим на примере Белоруссии. И это - урок о том, как важно поддерживать и разрабатывать различные источники энергии, а также различные способы доставки этой энергии", - подчеркнул предcтавитель Госдепартамента.

Напомним, в ответ на введение Россией экспортных пошлин на нефть, поставляемую в Белоруссию, Минск заявил, что с 1 января 2007 года будет взимать таможенную пошлину в размере 45 долларов за тонну нефти, транспортируемой по белорусским нефтепроводам. На это Минэкономразвития РФ напомнило правительству Белоруссии, что их планы противоречат межправительсвенному соглашению о свободной торговле от 1992 года и соглашению о единых условиях транзита через территории государств-участников таможенного союза от 1998 года. Кроме того, новые правила транзита "не имеют аналогов в мировой практике, так как пошлиной могут облагаться только те товары, которые либо производятся, либо потребляются на территории страны, принимающей решение о введении пошлины".

Лента.ру