Продолжается поиск экипажа разбившегося Ту-142

Самолет Тихоокеанского флота Ту-142М3 РФ с экипажем из 11 человек потерпел катастрофу в Татарском проливе (Хабаровский край).

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на управление пресс-службы и информации Минобороны РФ, в районе падения самолёта в акватории Татарского пролива продолжается круглосуточный поиск экипажа и фрагментов воздушного судна.

«6 ноября с.г. самолёт выполнял тренировочный полёт в соответствии с планом боевой подготовки. На завершающем этапе полёта над акваторией Татарского пролива, в 14.17 мск, связь с экипажем прервалась, и отметка самолёта исчезла с экранов наземных радиолокационных станций. На борту находилось 11 членов экипажа», - говорится в сообщении.

В настоящее время определён район падения самолета, обнаружены обломки корпуса летательного аппарата, развёрнут штаб по организации поисковой операции под руководством командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Константина СИДЕНКО.

По информации пресс-службы, в спасательной операции задействованы корабли Тихоокеанского флота и гражданские суда. Поиск ведётся в надводной и подводной среде всеми имеющимися техническими средствами. В район поиска в ближайшее время выйдет спасательное судно «Алагез», на борту которого находятся специальные глубоководные спасательные аппараты «Тайгер» и «Обзор», а так же другое водолазное оборудование. Задействовано 11 водолазов. В дневное время в поисковой операции принимают участие самолёты и вертолёты ТОФ, армии ВВС и ПВО Дальневосточного военного округа, Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Рассматриваются все версии происшествия, включая и техническую.

Установить причины падения самолета будет возможным только после того, как будут найдены бортовые самописцы. Однако конструкция "черных ящиков" упавшего Ту-142 позволяет сохранять информацию в соленой воде лишь в течение 36 часов, сообщил РИА "Новости" высокопоставленный источник в ВВС Дальневосточного военного округа.

Он также сообщил, что признаков того, что экипаж воспользовался средствами спасения, нет.

"На борту пропавшего самолета находится спасательный плот, который оборудован специальным прибором, подающим в случае аварии радиосигнал. На данный момент этого сигнала поисково-спасательные службы не зафиксировали", - сказал источник.