В России сегодня праздник

В России сегодня отмечают День народного единства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в современной России этот праздник отмечают в пятый раз. Он связан с событиями 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов.

После революции 1917 года традиция отмечать этот праздник была прервана.

Сегодня массовые мероприятия пройдут во всех крупных городах РФ. Более 40 тыс. сотрудников милиции и военнослужащих Внутренних войск будут обеспечивать правопорядок и безопасность в России. По данным МВД, в среду в 64 субъектах РФ планируется проведение около 400 публичных мероприятий, в которых могут принять участие более 200 тыс. человек.

В Москве пройдут порядка 25 мероприятий - это шествия, митинги, марши. Правопорядок в Московской области в этот день будут обеспечивать более 2 тысяч милиционеров.

Также сегодня открывается VIII церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь» - к Дню народного единства».

На время проведения форума в Москву из Украины будет доставлена святыня Русской православной церкви - чудотворная Почаевская икона Божией Матери. Чудотворный образ сопровождает делегация Украинской православной церкви во главе с митрополитом Киевским и всея Украины ВЛАДИМИРОМ. В праздник Казанской иконы Божией Матери (4 ноября), в Казанском храме на Красной площади будет совершена божественная литургия. По окончании литургии состоится торжественное шествие во главе с патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ от Казанского храма до ЦВЗ «Манеж».