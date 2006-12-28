Туркмения спешит завершить траур по Ниязову

Новые власти Туркмении развеяли опасения населения и приняли решение до Нового года и мусульманского праздника Курбан-байрам завершить траур по скончавшемуся на прошлой неделе президенту страны Сапармурату Ниязову. С таким заявлением выступил сегодня и.о.президента Туркмении Курбанкули Бердымухаммедов, сообщает Reuters. И.о.президента Туркмении призвал население страны "ставить елки, готовить новогодние подарки детям и позаботиться о том, чтобы школьники хорошо провели зимние каникулы".

К.Бердымухаммедов на совместном заседании Госсовета безопасности и правительства Туркмении мотивировал свое нежелание продлевать траур тем, что "так того пожелал бы сам С.Ниязов", и упомянул для подтверждения своих слов книгу С.Ниязова "Рухнама", назвав ее "священной".

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