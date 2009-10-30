Пираты захватили судно с 23 россиянами
08:59, 30 октября 2009Мир
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В районе Сейшельских островов
На борту судна, захваченного пиратами в районе Сейшельских островов, находятся 23 россиянина.
Как сообщает РИА “Новости”, по словам инспектора Международной федерации транспортных рабочих Петра ОСИЧАНСКОГО, "на борту находятся 23 российских моряка, два филиппинца и два гражданина Ганы".
В четверг стало известно, что пираты захватили в районе Сейшельских островов рыболовецкое судно, шедшее под флагом Таиланда. Согласно сообщению, размещенному на сайте командования военно-морской операции Евросоюза против пиратов, судно следует к побережью Сомали.
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