Пираты захватили судно с 23 россиянами

На борту судна, захваченного пиратами в районе Сейшельских островов, находятся 23 россиянина.

Как сообщает РИА “Новости”, по словам инспектора Международной федерации транспортных рабочих Петра ОСИЧАНСКОГО, "на борту находятся 23 российских моряка, два филиппинца и два гражданина Ганы".

В четверг стало известно, что пираты захватили в районе Сейшельских островов рыболовецкое судно, шедшее под флагом Таиланда. Согласно сообщению, размещенному на сайте командования военно-морской операции Евросоюза против пиратов, судно следует к побережью Сомали.