Тимошенко поздравила Ангелу Меркель

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила поздравительную телеграмму Ангеле МЕРКЕЛЬ по случаю ее очередного избрания на должность Федерального канцлера Германии.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, в телеграмме идет сказано: «Это событие ярко подтвердило признание немецким народом Ваших усилий, направленных на обеспечение социально-экономического развития страны и укрепление ее роли на европейском континенте и в мире».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для Украины сотрудничество с Германией является важным, а «традиционно дружественные и взаимовыгодные двусторонние отношения, в частности в экономической сфере, имеют положительную динамику и служат надежный фундаментом для преодоления негативных последствий финансово-экономического кризиса».

Премьер-министр выразила надежду, что деятельность Федерального правительства под руководством А.МЕРКЕЛЬ будет способствовать дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, а также поддержке демократических процессов в Украине. Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что благодаря содействию со стороны Германии ускорится и реализация европейских стремлений Украины.

Глава правительства пожелала А.МЕРКЕЛЬ крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному немецкому народу – мира, благополучия и процветания.