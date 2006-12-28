Скарамелла оклеветал украинского агента?

В среду в течение шести часов итальянская прокуратура допрашивала Марио Скарамеллу, одного из свидетелей по делу об отравлении Александра Литвиненко. Как пишет в четверг газета The Independent, допрос был связан с обвинением в клевете и незаконном распространении наркотиков, а не с делом Литвиненко.

Сообщается, что во время работы консультантом так называемой "комиссии Митрохина" Скарамелла заявил о раскрытии заговора бывшего украинского агента КГБ Александра Талика, проживающего в Неаполе. По словам итальянца, Талик и еще трое украинцев планировали убить его самого и его непосредственного начальника комиссии, сенатора Паоло Гуццанти.

Все украинцы, на которых указал Скарамелла, арестованы, в их отношении ведется следствие. Однако Талик утверждает, что консультант полностью придумал всю историю о заговоре, а гранаты, посланные предполагаемому организатору заговора, на самом деле отправил сам Скарамелла. Последний полностью отвергает обвинения в свой адрес.

1 ноября Марио Скарамелла обедал с Александром Литвиненко в лондонском суши-баре Itsu, а 23 ноября бывший сотрудник ФСБ скончался от отравления полонием-210. Сообщалось, что в организме итальянца найдены следы полония, но врачи исключили угрозу жизни Скарамеллы и в начале декабря выписали его из больницы. 24 декабря Скарамелла был арестован в аэропорту Неаполя сразу по прилету из Лондона.

Лента.ру