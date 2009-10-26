В Москве - уже 444 больных «свиным гриппом»

Московские больницы переполнены пациентами, заболевшими обычным гриппом и гриппом A/H1N1.

В частности, по информации источника РИА «Новости», первая инфекционная больница в Москве переполнена пациентами, у которых диагностирован обычный или грипп A/H1N1.

По последним данным, число официально зарегистрированных случаев свиного гриппа в Москве за последнюю неделю выросло на 88 - до 444.

«Очень много больных поступает, мест для всех не хватает, поэтому некоторые лежат просто в коридорах», - сказала собеседник агентства, уточнив, что для больных гриппом в клинике выделено три отделения, каждое из которых рассчитано на 40-45 коек.

По словам врача, среди пациентов много тех, кто был в контакте с заболевшими и заразился от них.

По словам источника в московской скорой помощи, с аналогичными проблемами сталкиваются и другие столичные больницы.

«Мы знаем, что в больницах завал, поэтому тем, у кого болезнь протекает без осложнений, мы даем рекомендации и оставляем их дома», - заявил он. Госпитализация происходит в случае, если у пациента наблюдается высокая температура, а также сопутствующие осложнения, например, пневмония.

Официальное число случаев грипп A/H1N1 в России, по данным на 24 октября, составляет 1,174 тыс. Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО сообщил в субботу, что из этого количества только 594 - завозные, остальные заразились внутри страны. По словам Г.ОНИЩЕНКО, из 444 заболевших свиным гриппом в Москве 194 - дети. 297 случаев из 444 - завозные.

Как сообщал УНИАН, 21 октября директор НИИ Гриппа Олег КИСЕЛЕВ заявил, что считает официальную статистику по гриппу заниженной. «Эту цифру нужно умножать на десять», - считает О.КИСЕЛЕВ.