США отправят беспилотники на борьбу с сомалийскими пиратами

Соединенные Штаты приняли решение задействовать в патрулировании районов, где действуют сомалийские пираты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper. С таким заявлением в пятницу выступил вице-адмирал Роберт Меллер (Robert Moeller) - заместитель командующего силами США в Африке.

По словам Меллера, БПЛА будут базироваться на Сейшельских островах. К патрулированию районов, где сомалийские пираты действуют наиболее активно, MQ-9 Reaper приступят с конца октября.

MQ-9 Reaper способен нести четыре управляемые ракеты AGM-114 Hellfire и две авиабомбы GBU-12 Paveway II с лазерным наведением. Задействованные в операции против сомалийских пиратов БПЛА оснащать оружием пока не планируется, рассказали AP источники в оборонном ведомстве США, не исключив такой возможности в будущем.

Лента.ру