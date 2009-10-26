Амазонские индейцы подключились к спутниковому интернету

Пять поселений индейцев в бразильской Амазонии получили доступ к интернету, сообщил секретариат по вопросам коренных народов (Seind) Бразилии.

По данным ведомства, речь идет о крупных "деревнях" в амазонской сельве. В общей сложности более 2,5 тысячи коренных жителей штата Амазонас получили беспроводной спутниковый доступ ко Всемирной сети в результате этой инициативы.

По словам авторов проекта, интернет - важнейший канал связи со внешним миром в регионе, где отсутствует развитая дорожная сеть, сообщение может прерываться на несколько месяцев в сезон дождей, а дорога до ближайшего населенного пункта может занимать несколько суток.

РИА "Новости"