Амазонские индейцы подключились к спутниковому интернету
00:17, 26 октября 2009Мир
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Без дорог это тем более важно
Пять поселений индейцев в бразильской Амазонии получили доступ к интернету, сообщил секретариат по вопросам коренных народов (Seind) Бразилии.
По данным ведомства, речь идет о крупных "деревнях" в амазонской сельве. В общей сложности более 2,5 тысячи коренных жителей штата Амазонас получили беспроводной спутниковый доступ ко Всемирной сети в результате этой инициативы.
По словам авторов проекта, интернет - важнейший канал связи со внешним миром в регионе, где отсутствует развитая дорожная сеть, сообщение может прерываться на несколько месяцев в сезон дождей, а дорога до ближайшего населенного пункта может занимать несколько суток.
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