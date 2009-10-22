Путин: Сильвио ставит перед нами очень сложную задачу

Премьер-министры России и Италии Владимир ПУТИН и Сильвио БЕРЛУСКОНИ считают, что газопровод «Южный поток» может быть построен раньше, чем газопровод «Северный поток».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, об этом они заявили сегодня во время встречи в Санкт-Петербурге в ходе видеоконференции с премьер-министром Турецкой Республики Реджепом Тайипом ЭРДОГАНОМ.

«Сильвио (БЕРЛУСКОНИ) ставит перед нашими компаниями очень сложную задачу по «Южному потоку». Он говорит, что «Южный поток» должен быть построен быстрее, чем «Северный поток» по дну Балтийского моря», - сказал В.ПУТИН.

«Мы, действительно, можем это принять, потому что у нас есть опыт строительства «Голубого потока» на территории Турции. Там мы тоже работали все втроем (Россия, Италия, Турция). То есть там у наших компаний реально есть производственный опыт. Это большая фора в этой работе», - заявил он.

В свою очередь, С.БЕРЛУСКОНИ заявил, что «это вызов, который мы должны принять».

Кроме этого, В.ПУТИН поблагодарил премьера Турции за то, турецкое руководство дало разрешение на начало работ по прокладке новой газовой трубопроводной системы по дну Черного моря из России в Болгарию по исключительной экономической зоне Турецкой Республики.

С.БЕРЛУСКОНИ также заявил, что рад тому, что начнутся работы по исследованию экологических факторов, а также сейсмических факторов в связи со строительством газопровода по дну Черного моря.

«Я хотел бы добавить, что все эти проекты являются очень важными в плане обеспечения энергетической безопасности Европы и Восточной Европы, в частности. Потому что в прошлом году Европа столкнулась с холодом из-за прекращения поставок газа из России через территорию Украины. И таким образом, через строительство новых газопроводов и нефтепроводов мы достигаем диверсификации путей поставок. Это будет обозначать большую безопасность в энергетической сфере», - сказал С.БЕРЛУСКОНИ.

В сою очередь, Р.ЭРДОГАН добавил, что Турция выполняет функцию естественного моста между находящимися вокруг нее странами, обладающими богатыми запасами энергоносителей, и мировыми рынками.

«В этой связи мы прилагаем усилия для того, чтобы усилить позиции Турции в качестве транзитной страны в регионе и превратить ее в энергетический центр», - заявил он.

Справка УНИАН. Первую ветку "Северного потока", который по дну Балтийского моря свяжет Россию с Германией, планируется ввести в 2011 году, в то время как "Южный поток" планировалось запустить к 2015 году. Одной из целей строительства данных трубопроводов является уменьшение роли транзитных стран, в том числе, и Украины.

Россия и Турция 6 августа договорились о возможности строить в территориальных водах Турции газопровод "Южный поток".

Проект "Южный поток" создается для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности от Украины и Турции. Его реализацию будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni. Проект предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья. Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро. Пропускная способность газопровода должна составить 63 миллиарда кубометров газа в год.