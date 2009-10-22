Украинская делегация едет в Варшаву
Ключевые слова: евроинтеграция и НАТО
22 октября в Варшаве состоится 11-е заседания Постоянной украинско-польской конференции по вопросам европейской интеграции (УПК).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
Делегацию Украины возглавит заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ.
В МИД отметили, что за десятилетнюю историю регулярные заседания УПК стали традиционным форумом, на котором представители двух государств обсуждают практические аспекты двустороннего сотрудничества в сферах политики безопасности, торгово-экономической и других сферах евроинтеграционного направления.
В рамках рабочего визита в Польшу также состоятся встречи К.ЕЛИСЕЕВА с членом рабочей группы по вопросам разработки новой стратегической концепции НАТО Адамом РОТФЕЛЬДОМ.