Англичанин выбросился с 17-го этажа здания ООН в Вене

Британский сотрудник венского представительства ООН покончил во вторник жизнь самоубийством, сбросившись с 17-го этажа здания Венского международного центра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Кроненцайтунг".

47-летний сотрудник Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний бросился вниз и через 40 метров свободного падения упал на крышу другого здания.

Расследование обстоятельств загадочной гибели Тимоти Эйч "идет полным ходом", пишет газета, отмечая, что "никакого предсмертного послания он не оставил".