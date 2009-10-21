Англичанин выбросился с 17-го этажа здания ООН в Вене
23:15, 21 октября 2009Мир
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Идет расследование
Британский сотрудник венского представительства ООН покончил во вторник жизнь самоубийством, сбросившись с 17-го этажа здания Венского международного центра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Кроненцайтунг".
47-летний сотрудник Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний бросился вниз и через 40 метров свободного падения упал на крышу другого здания.
Расследование обстоятельств загадочной гибели Тимоти Эйч "идет полным ходом", пишет газета, отмечая, что "никакого предсмертного послания он не оставил".
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