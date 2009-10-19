Путин отправил своих людей к Януковичу

Российская партия власти «Единая Россия» направляет в Киев делегацию для налаживания отношений с Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единой России», такое решение принял президиум генерального совета партии.

«С целью развития межпартийных связей с Партией регионов направить делегацию всероссийской политической партии «Единая Россия» в город Киев, Республика Украина, 22–24 октября 2009 года», говорится в сообщении.

Руководителем делегации утвержден член бюро высшего совета партии, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Валерий РЯЗАНСКИЙ. В состав делегации вошли член президиума генерального совета партии, председатель центрального совета сторонников партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам ветеранов Франц КЛИНЦЕВИЧ.

Как известно, председателем «Единой России» является премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.