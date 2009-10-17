Еврокомиссия предлагает выделить Грузии 46 млн. евро

Еврокомиссия предлагает выделить Грузии макрофинансовую помощь в размере 46 млн евро, сообщили в пресс-службе делегации Еврокомиссии в Грузии. "Еврокомиссия приняла предварительное решение, которое предложит Совету Евросоюза выделить Грузии макрофинансовую помощь в размере 46 млн евро", - сообщает пресс-служба.

Помощь будет выделена двумя траншами, которые согласно предварительному плану должны быть перечислены в IV квартале 2009 г. и в первой половине 2010 г. "По этому вопросу уже были проведены консультации с Европарламентом", - сообщает пресс-служба, добавляя, что выделенные 46 млн евро - часть пакета 500-миллионной помощи европейского сообщества Грузии для возрождения и реабилитации экономики после событий в Южной Осетии в августе 2008 г.

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