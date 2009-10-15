Корвет "Тернопіль" вышел из Крыма для участия в операции НАТО

21:00, 15 октября 2009
Мир
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Боевое дежурство продлится до декабря

Сегодня для выполнения задач антитеррористической операции НАТО в Средиземном море “Активные усилия” из Севастополя вышел корвет Военно-морских сил ВСУ “Тернопіль”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, во время выполнения задач операции НАТО “Активные усилия” украинский корабль будет осуществлять мониторинг и патрулирование Средиземного моря в составе соединений Объединенных вооруженных сил НАТО.

Перед отходом корвета “Тернопіль” на борту корабля состоялся митинг, в котором приняли участие командующий ВМС адмирал Игорь ТЕНЮХ, члены Военного совета ВМС, представители городской власти и духовенства, ветераны флота.

Выступая перед моряками, И.ТЕНЮХ выразил уверенность, что экипаж корвета “Тернопіль” достойно выполнит задачи, поставленные Президентом Украины, руководством Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

На борту корвета “Тернопіль”, которым командует капитан 3-го ранга Григорий БРЕЕВ, находится досмотровая команда от экипажа корабля и подразделения морской пехоты. Полученные экипажем украинского корабля в ходе мониторинга и патрулирования данные будут передаваться в Морской оперативный центр в Неаполе (Италия) и в Центр судоходства НАТО в Нортвуде (Великобритания).

Командиром похода корвета “Тернопіль” назначен командир бригады надводных кораблей Центра морских операций ВМС Украины капитан 2-го ранга Роман ГЛАДКОЙ.

В антитеррористической операции “Активные усилия” корвет “Тернопіль” принимает участие уже в четвертый раз, но во время патрулирования в определенном районе Средиземного моря экипаж “Тернополя” впервые будет находиться в составе тактических соединений кораблей Североатлантического альянса, где проведет тренировку и практические действия по мониторингу гражданского судоходства, сбору и учету информации в отношении условных подозрительных судов, их сопровождения и осмотра, сопровождения судов с особо важными грузами, противоминному обеспечению гражданского судоходства, аналогичные тем, которые выполняют корабли во время антитеррористической операции Североатлантического альянса “Активные усилия”.

Боевое дежурство корвета “Тернопіль” продлится до конца ноября.

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