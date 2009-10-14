Россия обвинила Грузию в связях с Аль-Каидой

Официальный Тбилиси уже сообщил странам-партнерам о заявлении директора ФСБ России Александра Бортникова, который заявил что спецслужбы Грузии помогают эмиссарам "Аль-Каиды" перебрасывать террористов в Чечню и доставлять оружие в Дагестан, и призвал их отреагировать на это заявление, сообщила во вторник секретарь Совета нацбезопасности Грузии Эка Ткешелашвили журналистам.

Во вторник на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что обнаруженные у боевиков аудиоотчеты свидетельствуют о том, что ими совместно с эмиссарами "Аль-Каиды" установлены контакты с представителями спецслужб Грузии, при участии которых организована подготовка и переброска террористов на территорию Чеченской Республики и доставка оружия в Дагестан.

"Я уже провела встречи и также телефонные разговоры со своими иностранными коллегами для того, чтобы международное сообщества отреагировало на подобные заявления", - цитирует слова Ткешелашвили агентство "Новости-Грузия".

"Обязательно должно последовать политическое реагирование со стороны зарубежных партнеров, чтобы Россия поняла, что на подобные абсолютно ложные заявления будет реакция наших партнеров", - отметила она.

Что касается возможных угроз, которые могут последовать после указанного заявления, Ткешалашвили думает, что "Россия на этом этапе не решится на агрессивные действия против Грузии".

"Россия не имеет политического капитала, чтобы в ближайшем будущем осуществить агрессивные действия против Грузии, но все таки этот вопрос всегда должен быть в центре внимания, поскольку Россия подобные заявления не делает случайно", отметила секретарь Совбеза.

По словам Ткешелашвили, "не впервые, когда Россия обвиняет Грузию в связи с террористами, и обычно это она делает перед или в ходе встречи с высокопоставленными гостями".

Секретарь Совбеза также призвала следить за событиями в Северном Кавказе и заявлениями Россия по отношению Грузии.

РИА "Новости"