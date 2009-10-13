Ферреро-Вальднер поздравила Порошенко

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР поздравила Петра ПОРОШЕНКО с назначением на должность министра иностранных дел.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в представительстве Украины при Европейских Сообществах.

“На нынешнем этапе Европейский Союз и Украина стоят перед существенными вызовами в сфере международных отношений. Я глубоко убеждена, что эти проблемы будут решены лишь путем многосторонних усилий. Тесное сотрудничество между ЕС и Украиной является важным вкладом в этом аспекте”, - написано в письме комиссара.

“Ожидаю с нетерпением нашего последующего сотрудничества, поскольку мы хотим углубления отношений между ЕС и Украиной”, - добавила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины назначила П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел 9 октября этого года.