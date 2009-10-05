Министр спорта Польши, которому «шьют» коррупцию, подал в отставку

12:50, 05 октября 2009
Мир
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Заявление с немедленным выполнением

Министр спорта Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ подал в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом М.ДЖЕВЕЦКИЙ, которого Центральное антикоррупционное бюро Польши (СВА) подозревает в коррупции, заявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

«Сегодня решил подать заявление об отставке главе правительства Дональду ТУСКУ с немедленным выполнением», - сказал он.

По словам М.ДЖЕВЕЦКОГО, он готов сделать все для скорейшего расследования дела. Он заверил, что самостоятельно принял решение об отставке.

М.ДЖЕВЕЦКИЙ, которого подозревают в лоббировании интересов представителей игорного бизнеса, отбрасывает обвинения в свой адрес.

Он также обвинил СВА в преднамеренной дискредитации публичных лиц и пообещал направить заявление о возможном нарушении законодательства в Службу безопасности Польши.

Как сообщал УНИАН, М.ДЖЕВЕЦКОГО подозревают в лоббировании отмены введения доплат для игорного бизнеса, которые ранее он сам инициировал для дополнительного финансирования Евро-2012.

 

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