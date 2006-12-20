Генсек ООН: вторжение в Иран - неразумный шаг

Принятие решения о военном вторжении в Иран было бы "неумным и разрушительным" шагом, считает генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Однако, по словам К.Аннана, до начала военных действий в Иране еще далеко, вопрос можно решить дипломатическим путем. "Я уверен, что СБ ООН будет осторожен при рассмотрении данного вопроса и сделает все возможное, чтобы решить его во благо Ближневосточного региона и всего мира", - сказал он.

К.Аннан также сказал, что самым большим провалом за его десятилетнее председательство в ООН стало то, что организация не смогла предотвратить войну в Ираке.

Напомним, что в настоящий момент продолжается обсуждение подготовленного "евротройкой" (Великобритания, Франция, Германия) проекта резолюции ООН о санкциях в отношении Ирана. Обсуждение программы санкций было начато после того, как Иран не выполнил требования о прекращении обогащения урана до 31 августа 2006 г. Страны Запада опасаются, что Иран может вести ядерные разработки для создания атомной бомбы, однако Тегеран утверждает, что обогащает уран в мирных целях.

Проект резолюции запрещает импорт в Иран и экспорт из него материалов и технологий, связанных с обогащением и переработкой урана и реакторами на тяжелой воде, а также систем доставки баллистических ракет. Кроме того, резолюция предполагает запрет на зарубежные поездки иранских чиновников, участвующих в атомных проектах, а также заморозку активов организаций и частных лиц, связанных с ядерными и ракетными программами Ирана.

РБК-Украина