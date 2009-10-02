Непризнанное Приднестровье готово присоединиться к России - Президент

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика готова войти в состав России в качестве региона.

Как сообщает РБК, об этом заявил на пресс-конференции президент Приднестровья Игорь СМИРНОВ. Руководитель ПМР подчеркнул, что фактическое сближение республики с Молдовой, с его точки зрения, невозможно.

И.СМИРНОВ отметил, что после избрания нового Президента Молдовы Приднестровье готово вести переговоры, однако позиция республики будет опираться на результаты референдума, проведенного в 2006 году. Тогда более 97 процентов жителей Приднестровья выступили за независимость и последующее присоединение к России.

Президент ПМР пообещал, что в ближайшие месяцы будет проведен референдум по вопросу принятия новой конституции, которая во многом схожа с российской. Как сообщалось ранее, проект основного закона Приднестровья предполагает, что один и тот же человек сможет избираться на пост Президента неограниченное число раз.

Кроме того, И.СМИРНОВ выразил опасения, что в Молдове возможна "новая волна" нарушений прав русскоязычных граждан, связанная с приходом к власти правых сил, сменивших по итогам парламентских выборов коммунистов. И.СМИРНОВ подчеркнул, что присутствие российских войск в регионе способствует стабильности.

Ранее Молдова заявила о необходимости вывода российских военнослужащих из Приднестровья.