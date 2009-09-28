Ющенко надеется на поддержку из Германии

Президент Виктор ЮЩЕНКО надеется на поддержку новой парламентской коалицией в Германии европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об говорится в поздравлении В.ЮЩЕНКО Федеральному канцлеру Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ по случаю победы ХДС на выборах в Бундестаг.

“Надеюсь, что смена депутатского корпуса в Бундестаге ФРГ и формирование новой парламентской коалиции будут способствовать усилению поддержки со стороны ФРГ Украины на приоритетных направлениях нашей внешней политики, в частности в вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также дальнейшему сближению наших стран”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент также отметил, что в Украине высоко ценят дружеские украинско-немецкие отношения, существующий уровень доверия и открытости украинско-немецкого политического диалога и динамический характер двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что новое правительство ФРГ под руководством А.МЕРКЕЛЬ будет обеспечивать дальнейшее укрепление государства с социально ориентированной рыночной экономикой, повышение благосостояния ее граждан, а также будет продолжать вносить конструктивный вклад Германии в усиление стабильности и безопасности в Европе и мире.