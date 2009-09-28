Иностранные лидеры поздравляют Меркель с победой на выборах
08:20, 28 сентября 2009Мир
1087 0
Канцлеру звонили Обама и Саркози
Иностранные лидеры поздравляют Ангелу Меркель с победой на выборах. Одним из первых это сделал президент Франции Николя Саркози, который, как и Меркель, является представителем консервативного лагеря. Он отметил "уникальные отношения" двух стран и подчеркнул их особенное значение внутри Европейского союза. Затем канцлеру позвонил Барак Обама. В беседе президент США подчеркнул, что с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества с канцлером с тем, чтобы вместе в ближайшие годы решать общие проблемы.
По данным exit polls, партийный союз ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует на выборах. У них 33,5% голосов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter