Иностранные лидеры поздравляют Меркель с победой на выборах

Иностранные лидеры поздравляют Ангелу Меркель с победой на выборах. Одним из первых это сделал президент Франции Николя Саркози, который, как и Меркель, является представителем консервативного лагеря. Он отметил "уникальные отношения" двух стран и подчеркнул их особенное значение внутри Европейского союза. Затем канцлеру позвонил Барак Обама. В беседе президент США подчеркнул, что с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества с канцлером с тем, чтобы вместе в ближайшие годы решать общие проблемы.

По данным exit polls, партийный союз ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует на выборах. У них 33,5% голосов.

Эхо Москвы