Нет оснований полагать, что Украина оставит ЧФ на своей территории
Рассуждает российский эксперт
Сегодня нет оснований предполагать, что Украина оставит ЧФ РФ на своей территории после 2017 года.
Такое мнение УНИАН высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир ЕВСЕЕВ.
«Я четко понимаю, что среди украинской элиты основное мнение заключается в том, что российский флот должен уйти. России будет чрезвычайно тяжело оставить свой флот в Севастополе», - сказал В.ЕВСЕЕВ.
Он уверен, что Россия постарается это сделать, но нет никакой уверенности, что этот флот может остаться.
По его словам, такие попытки могут послужить причиной для значительных трений в отношениях двух стран, но вряд ли дойдет до вооруженных конфликтов для отчуждения Севастополя или Крыма в целом.
«Я думаю, что это не реально. С учетом того, что в Украине пророссийской элиты по сути нет, то после президентских выборов в Украине в январе следующего года не будет, то никаких сильных изменений в украинско-российских отношениях не будет. Выходя из этого России грамотнее готовиться для вывода ЧФ РФ. Я не вижу базы, на оснований которой Россия сможет оставить флот на территории Севастополя», – сказал эксперт.
В тоже время, он отметил, что надо понимать, что ЧФ РФ сильно отличается от флота Советского Союза – он не такой большой и его задачи достаточно ограничены и по-видимому будут сужаться.
В.ЕВСЕЕВ добавил, что вывод ЧФ будет сопряжен со значительными затратами, в частности для оборудования гаваней. В тоже время для Украины вывод флота не будет оптимальным решением, уверен эксперт. В частности, нужно будет решить вопрос с занятостью населения Севастополя. «Потеря таким большим количеством людей работы создаст социальную напряженность для украинского государства», - сказал В.ЕВСЕЕВ, добавив, что в Крыму кроме России, есть другие народы, которые могут поставить вопрос об отделении Крыма. Например, в пользу Турции.
«Таким образом, не надо видеть в русских исчадий ада. Русские готовы сотрудничать в том случае, если это сотрудничество будет учитывать взаимные опасения и угрозы. Уверен, что реально Россия для Украины не является угрозой, и я хотел бы верить, что Украина не видит в России угрозы», - подчеркнул эксперт.