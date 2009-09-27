Послушать Папу на мессе в Чехии собрались более 120 тыс человек

Послушать папу Римского Бенедикта XVI, который сегодня отслужил мессу под открытым небом в городе Брно на юге Чехии, собрались более 120 тысяч верующих.

В своей проповеди глава римско-католической церкви призвал помнить о присутствии Бога в жизни каждого человека и также отметил, что технический и социальный прогресс в современном мире может оказаться угрозой религиозной вере.

Понтифик прибыл в Чехию в субботу. Это его первый визит в эту страну, который продлится три дня, сообщает Би-Би-Си.