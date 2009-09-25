Штаб Сухопутных войск России назвал угрозы с юга, востока и запада

Методы ведения войны потенциальных противников на западном, восточном и южном направлениях значительно отличаются, поэтому Россия должна иметь мобильные группировки войск, способные действовать на отдельных направлениях, заявил в четверг на оперативно-стратегических учениях "Ладога-2009" начальник главного штаба Сухопутных войск генерал-лейтенант Сергей Скоков.

"Методы ведения операций и боевых действий вероятного противника на различных театрах военных действий - западном, восточном и южном - принципиально различаются", - цитирует начальника штаба официальный сайт Минобороны РФ.

"Если мы говорим о востоке, то это может быть многомиллионная армия с традиционными подходами к ведению боевых действий: прямолинейно, с большим сосредоточением живой силы и огневых средств на отдельных направлениях", - сказал генерал.

"Что касается юга России, то там нам могут противостоять иррегулярные формирования и диверсионно-разведывательные группы, ведущие борьбу с органами федеральной власти методами партизанской войны", - отметил он.

А на западном стратегическом направлении российским группировкам могут противодействовать “инновационные армии с бесконтактными формами и способами применения новейших сил и средств”. "Средства разведки и поражения нашего вероятного противника на этом направлении позволяют ему создавать единое информационное пространство и видеть наши жизненно важные объекты на театрах военных действий". Именно так действовали вооруженные силы США в ходе военной операции против Ирака в 2003 году, - добавил генерал.

Кроме того, на западный театр военных действий делится на три стратегических направления - юго-западное, западное и северо-западное.

"Для подготовки органов управления и войск на этих направлениях и проводятся начавшиеся в июне текущего года стратегические маневры "Осень-2009", которые включают в себя оперативно-стратегические учения "Кавказ-2009", "Запад-2009" и "Ладога-2009", - напомнил он.