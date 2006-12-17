Берлускони отправился в США на операцию

Экс-премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ в воскресенье вылетел в Соединенные Штаты, где намерен сделать операцию на сердце.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил лидер правоцентристской партии "Лига Севера" Умберто БОССИ.

Возможность поездки экс-премьера в один из кардиологических центров в США итальянские СМИ муссируют уже несколько дней, хотя никаких официальных подтверждений не поступало. Сам С.БЕРЛУСКОНИ объяснил необходимость поехать в Америку желанием проведать свою дочь Элеонору, которая изучает экономику в Нью-Йорке. Журналисты, тем временем, считают, что экс-премьер отправляется на медицинский консилиум, который, скорее всего, пройдет либо в Нью-Йорке, либо в Хьюстоне, либо в Кливленде.

Лидер правоцентристов С.БЕРЛУСКОНИ 26 ноября потерял сознание во время выступления перед молодежью в городе Монтекатини. Он был доставлен в больницу, где в течение четырех дней проходил обследование. По их итогам личный врач экс-премьера порекомендовал своему пациенту сделать операцию и поставить кардиостимулятор. К аналогичному выводу пришли специалисты одной из швейцарских клиник, с которыми С.БЕРЛУСКОНИ советовался после обследования. Сам экс-премьер, однако не в восторге от этой идеи и, по всей видимости, решил выслушать мнение американских врачей.

“В Италии все хотят меня прооперировать, полагаю, в основном, чтобы прибавить громкое имя к списку знаменитых пациентов", - объясняет экс-премьер.

За рекомендациями относительно лучших американских клиник С.БЕРЛУСКОНИ обратился к Джорджу БУШУ: этот вопрос он двадцать минут обсуждал с американским президентом по телефону в среду.

В какой именно центр решил обратиться экс-премьер Италии, пока не известно.