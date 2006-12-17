Подруга принца Уильяма отказала королеве

Подруга британского принца Уильяма Кейт Мидлтон отклонила приглашение Елизаветы II встретить Рождество с королевской семьей, пишет в воскресенье The Daily Mail.

Кейт Мидлтон. Фото AFP

По словам 24-летней избранницы принца, она будет отмечать праздники с королевой только после того, как станет официальным членом семьи, то есть выйдет замуж за Уильяма. Мидлтон планирует встретить ближайшее Рождество с родственниками в Шотландии.

Приглашение было отправлено еще в ноябре, уточняет издание, однако в королевской администрации только недавно узнали о том, что Мидлтон не намерена присутствовать на традиционных торжествах в поместье Сэндрингем в Норфолке.

Как отмечает The Daily Mail, по всей видимости, Мидлтон первая из подруг членов королевской семьи, кого когда-либо приглашали в Сэндрингем, и уж точно единственная, кто такое предложение отклонил.

По словам одной из подруг, "Кейт очень хотела бы быть рядом с Уильямом на Рождество, и для нее большая честь получить приглашение, однако она очень привязана к своей семье и хотела бы провести праздники с ними".

Между тем, напоминает газета, в 2005 году Мидлтон приехала в Сэндрингем в так называемый День подарков, 26 декабря, и провела там несколько дней с принцем и его семьей.

Лента.ру