Подруга принца Уильяма отказала королеве
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Подруга британского принца Уильяма Кейт Мидлтон отклонила приглашение Елизаветы II встретить Рождество с королевской семьей, пишет в воскресенье The Daily Mail.
|Кейт Мидлтон. Фото AFP
Приглашение было отправлено еще в ноябре, уточняет издание, однако в королевской администрации только недавно узнали о том, что Мидлтон не намерена присутствовать на традиционных торжествах в поместье Сэндрингем в Норфолке.
Как отмечает The Daily Mail, по всей видимости, Мидлтон первая из подруг членов королевской семьи, кого когда-либо приглашали в Сэндрингем, и уж точно единственная, кто такое предложение отклонил.
По словам одной из подруг, "Кейт очень хотела бы быть рядом с Уильямом на Рождество, и для нее большая честь получить приглашение, однако она очень привязана к своей семье и хотела бы провести праздники с ними".
Между тем, напоминает газета, в 2005 году Мидлтон приехала в Сэндрингем в так называемый День подарков, 26 декабря, и провела там несколько дней с принцем и его семьей.