Боевики ХАМАС атаковали резиденцию президента Палестины

Боевики движения ХАМАС напали на резиденцию главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Газе. Об этом сообщает израильская газета Yediot Ahronot со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства France Presse, в районе боя слышна интенсивная автоматная стрельба и взрывы. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее военизированное крыло ХАМАСа и еще несколько палестинских движений заявили, что намерены с оружием в руках сопротивляться "перевороту" в Палестине - именно так они расценивают намерение Махмуда Аббаса провести досрочные выборы в парламент. В нынешнем парламенте большинство принадлежит ХАМАСу, и правительство автономии сформировано этим радикальным движением. Аббас же представляет движение ФАТХ - основного соперника ХАМАСа.

Глава сформированного ХАМАСом правительства Исмаил Хания уже объявил, что в случае проведения досрочных выборов ХАМАС будет их бойкотировать. Палестинская избирательная комиссия сообщила, что для подготовки выборов потребуется не менее трех месяцев.

Лента.ру