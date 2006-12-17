Человеком года стал пользователь Интернета

Американский журнал Time, традиционно называющий в последнем декабрьском номере Человека года, в 2006 году выбрал им пользователя Интернета. Таким образом издание попыталось подчеркнуть значимость простых людей для развития современного мира, передает Lenta.ru.

Как говорится в редакционной статье, интернет-пользователь удостоился почетного звания "за то, что взял под узду мировые СМИ, за то, что основал и оформил новую цифровую демократию, за то, что работает бесплатно и при этом превосходит профессионалов".

Между тем, отмечает издание, было бы ошибкой романтизировать такое решение "больше, чем строго необходимо". "Некоторые комментарии на YouTube застявят вас рыдать над будущим человечества только из-за орфографии, не говоря о непристойностях и неприкрытой ненависти", - поясняет Time. Но в этом весь интерес - Интернет может обернуться разочарованием, как и любой стоящий широкомасштабный социальный эксперимент.

В качестве основных интернет-сервисов, определяющих развитие общества и поддерживаемых силами пользователей, помимо YouTube журнал указывает свободную энциклопедию Wikipedia, фотосервис Flickr и социальную сеть MySpace.

На обложке последнего в 2006 году журнала нарисован компьютер с зеркальной поверхностью вместо монитора. В интервью агентству France Presse исполнительный редактор Time Ричард СТЕНГЕЛЬ заявил: "Такой обложкой мы вошли в историю журнального дела. Через много лет люди посмотрят на нее и подумают: `да, они это придумали, и теперь мир совсем другой`".

Персону года выбирает исключительно исполнительный редактор. Как известно, в разные годы Человеком года становились Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Джордж БУШ, Американский солдат, а также компьютер.