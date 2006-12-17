Свадьба закончилась смертью 27 человек

Число жертв пожара и давки на свадебной церемонии в Пакистане достигло 27 человек, более 30 получили ранения, сообщает РБК. По данным местной полиции, пожар в свадебном шатре был вызван перегревом мощных ламп, установленных внутри праздничного сооружения. 8 человек из числа раненых находятся в тяжелом состоянии. Пострадали только женщины и дети, поскольку мужчины находились в другом шатре.

Трагедия произошла на востоке страны, в одном из селений в 120 км к западу от г.Мултан. По данным полиции, более 100 женщин и детей собрались в огромном свадебном шатре на торжественную церемонию, когда неожиданно вспыхнул пожар. Люди в панике бросились к выходу, началась давка, одна из стен шатра обрушилась.