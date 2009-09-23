Сейм Польши единогласно осудил агрессию СССР против страны в 1939-м

Сейм Польши в среду единогласно одобрил специальное заявление в связи с 70-й годовщиной нападения Советского союза на поляков 17 сентября 1939 года, в котором осудил эту агрессию.

Как передает корреспондент УНИАН, в заявлении Польша названа «жертвой двух тоталитаризмов: нацизма и коммунизма», а расстрел польских офицеров советским НКВД весной 1940 года - «военным преступлением с признаками геноцида».

«17 сентября 1939 года войска СССР без объявления войны напали на Польшу, в нарушение ее суверенности и ломая основы международного права. Основанием для агрессии Красной Армии стал пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года между СССР и гитлеровской Германией. Таким образом, в четвертый раз разделена Польша», - отмечено в принятом заявлении.

Польские депутаты отметили, что агрессия СССР «открыла очередную трагическую главу истории Польши и всей Центрально-Восточной Европы».

«Длинный список преступлений и несчастий, которые имели место на восточных территориях Второй Речи Посполитой, и польских граждан, которые там находились», - написано в заявлении.

Депутаты также напомнили, что от тогдашних действий советской армии пострадали не только поляки, но и прибалтийские государства, Финляндия и Румыния.

«Архипелаг ГУЛАГ поглотил миллионы человеческих жизней народов этого региона, в том числе многих граждан СССР. Организация системы, длительность и масштабы этого явления придали тем преступлениям, в том числе катынскому, признаки геноцида», - подчеркнуто в заявлении.

Польские депутаты призвали “к польско-российскому единению на основе исторической правды”, и отказаться от умалчивания или подделки исторических фактов.

Как сообщал УНИАН, текст этого заявления вызывал в Польше бурные дискуссии среди политиков, которые почти три недели не могли достичь компромиссного варианта.

Наибольшая оппозиционная партия «Право и справедливость» добивалась определения Катынского преступления «геноцидом», а правящая «Гражданская платформа» пыталась сгладить формулировку, чтобы не осложнять и без того непростые отношения с Россией.

Справка УНИАН. В Польше и РФ по-разному оценивают пакт Риббентропа-Молотова и введение советских войск на тогдашнюю польскую территорию.

Польские власти и поляки считают данный документ «заговором» немцев с СССР для раздела страны, в то время как россияне пытаются «отбелить» данный пакт, обвиняя в начале Второй мировой войне западные государства, а самих поляков - в активном сотрудничестве с Гитлером.

Почти 80% поляков заявили, что премьер РФ Владимир ПУТИН, который принимал участие в мероприятиях к 70-й годовщине начала Второй мировой войны 1 сентября в Гданьске, должен был бы извиниться за введение советских войск в Польшу 17 сентября 1939 года.