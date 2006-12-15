В ”Макдоналдсах” откроют гимнастические залы

В ресторанах быстрого питания сети "Макдоналдс", расположенных в США, в скором времени могут появиться небольшие гимнастические залы для детей, сообщает агентство AFP.

Новинка уже опробуется в семи американских "Макдоналдсах". Если опыт окажется удачным, небольшие спортивные залы для детей будут оборудованы в других ресторанах этой сети.

Гимнастические залы, получившие название "R Gyms", по имени знаменитого рекламного персонажа клоуна Рональда Макдоналда (Ronald McDonald), будут оснащены велотренажерами, подключенными к компьютерным экранам, полосой препятствий и местами для занятий аэробикой.

"С помощью гимнастических залов мы хотим помочь детям приобщится к современному образу жизни", - заявила пресс-секретарь компании "Макдоналдс" Даниа Прауд (Danya Proud).

Однако критики считают, что с помощью гимнастических залов "Макдоналдс" пытается улучшить свой имидж в свете растущего в американском обществе беспокойства относительного массового ожирения.

"По сравнению с тем, сколько дети обычно съедают в "Макдоналдсах", количество калорий, которые они могут сжечь в подобных гимнастических залах ничтожно мало",- считает Келли Броунелл (Kelly Brownell) из центра по Ожирению и политике питания Йельского университета.

К примеру, ребенку понадобится не меньше трех часов в гимнастическом зале, чтобы сжечь калории, содержащиеся в одном стакане молочного коктейля.

Лента.ру