Поляки не будут комментировать ситуацию с ПРО до заявления Обамы

Министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ призывает не спекулировать на теме отказа США от размещения системы ПРО в Европе, а дождаться официального объявления решения представителем американской администрации.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Р.СИКОРСКИЙ сказал журналистам в Варшаве в четверг.

Р.СИКОРСКИЙ, который сегодня принимал участие в переговорах с американской делегацией, прибывшей в Польшу, сказал, что официальное решение может удивить.

«Решение в деле ПРО может быть другое, чем все надеются», - сказал он.

Министр сообщил, что поляки договорились с американцами не комментировать дело по существу, пока не будет объявлено официальное решение.

Глава польского МИД также сообщил, что ситуацию с размещением ПРО планирует в ближайшее время обсудить с госсекретарем США Хилари КЛИНТОН.

По данным TVN24, американская делегация, которая проводила переговоры в Варшаве, сразу после их завершения отбыла в Прагу.

Планируется, что сегодня, около 17.00 по киевскому времени, со специальным заявлением относительно ПРО выступит Президент США Барак ОБАМА, а в 17.30. об этом также заявит министр обороны США Роберт ГЕЙТС.

Вместе с тем , комментируя намерение США отказаться от размещения ПРО в Европе, бывший президент Польши (1990-1995 гг.) Лех ВАЛЕНСА сказал, что США беспокоятся лишь о собственных интересах.

«Американцы всегда беспокоились только о своих интересах, а всех остальных использовали в своих целях. Имеем очередной пример», - сказал он в эфире TVN24.

Лауреат Нобелевской премии мира Л.ВАЛЕНСА призвал пересмотреть отношения поляков с американцами, которые последние десятилетия были стратегическими партнерами.

Л.ВАЛЕНСА сказал, что можно было предусмотреть отказ от ПРО, наблюдая за политикой нового президента США Б.ОБАМЫ.

«Мне не нравится эта политика, но не потому, что ПРО была так нужна, а потому, как к нам относятся», - резюмировал Л.ВАЛЕНСА.

Как сообщал УНИАН, сегодня американские газеты Wall Street Journal и Weekly Standard написали, что администрация президента США Б.ОБАМЫ планирует «положить на полку» или вообще отказаться от ПРО в Европе.

По мнению экспертов, США отказались от ПРО ради развития лучших отношений с Россией, которая остро протестовала против установления этой системы в непосредственной близости к ее границам.

При этом, по мнению некоторых из них, США отказом от ПРО фактически пожертвовали интересами стран Восточной Европы.

Справка УНИАН. На размещении ПРО в Европе настаивала предыдущая администрация Джорджа БУША, который был президентом США с 2001 по 2009 год.

Главным заданием этой системы, которая должна была состоять из радара в Чехии и ракет-перехватчиков в Польше, должна была быть защита от возможного нападения, в частности, со стороны Ирана.