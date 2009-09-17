В Германии юноша поджег лицей “коктейлем Молотова”: 10 раненых

В немецком городе Ансбах (юг Германии) 19-летний юноша поджег лицей, бросив в окно бутылку с “коктейлем Молотова”.

Об этом сообщает сегодня AFP.

Юноша, который сам получил ранения, бросил бутылку в окно лицея Каролину – одного из самых старых учебных заведений Баварии.

В результате агрессии ранения получили более 10 человек, среди которых ученики и преподаватели, сообщает местная полиция. Все раненые были вертолетами направлены в ближайший госпиталь.

Причины такого поступка юноши пока не известны.