Через 3 дня ВТО рассмотрит готовность Украины к вступлению

Заседание рабочей группы по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию состоится 18 декабря в Женеве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель министра экономики Сергей РОМАНЮК.

По его словам, на указанном заседании рабочая группа заслушает отчет Украины о выполнении рекомендаций ВТО.

С.РОМАНЮК отметил, что в настоящее время Украина уже приняла все необходимые законодательные акты, а также подписала все двухсторонние протоколы, за исключением Кыргызстана.

«Мы приняли все законы. Мы провели переговоры со всеми и подписали все двухсторонние соглашения. Есть все основания, чтобы рабочая группа предложила ВТО принять Украину членом», - сказал С.РОМАНЮК, отметив при этом, что все будет зависеть от того, насколько долго будет изучаться отчет Украины, а также проверяться соответствие принятых законов нормам ВТО.

Отвечая на вопрос, может ли стать Украина членом ВТО в феврале, как это предполагалось ранее, С.РОМАНЮК отметил: «Нет оснований думать иначе».

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Верховная Рада приняла последний из законов, необходимых для вступления Украины в ВТО.