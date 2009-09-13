Россия заинтересована в победе США и НАТО в Афганистане

Россия крайне заинтересована в том, чтобы миссия США и НАТО завершилась победой, и чтобы это произошло как можно быстрее. Такое мнение высказал посол Российской Федерации в Афганистане Замир Кобулов на встрече с генералом Стэнли Маккристалом - командующим войсками США и НАТО в Афганистане, передает Associated Press.

Во время встречи российский дипломат заявил, что американцы повторяют ошибку СССР, который ввязался в долговременную и полномасштабную войну в Афганистане, в то время как в 1979 г. более правильным было бы установить дружественное СССР правительство и уйти. "Чем больше войск вы сюда вводите, тем больше проблем вы имеете. В 2002 г. в Афганистане было 5 тыс. американских солдат, и "Талибан" контролировал лишь малую часть территории. Сейчас здесь 100 тыс. военных НАТО, и талибы уже воюют в прежде мирных провинциях Кундуз и Баглан. Введите 200 тыс. солдат - и талибы будут вообще везде", - сказал посол.

По мнению З.Кобулова, который работал в Афганистане еще в 80-х годах, советская армия более успешно, чем американцы, обеспечивала контроль над населенными пунктами и транспортными магистралями. Кроме этого, СССР активно помогал Афганистану, строя промышленные объекты, инфраструктуру и поднимая социальную сферу, в то время как США и их союзники практически ничего не делают в этом направлении.

Вместе с тем, российский посол заверил американского генерала, что Россия крайне заинтересована в том, чтобы миссия США и НАТО завершилась победой, и чтобы это произошло как можно быстрее. "Если альянс не сможет установить мир и стабильность в Афганистане и просто уйдет, то это может ударить по нашим союзникам в Центральной Азии", - заявил он.

Сейчас, напоминает РосБизнесКонсалтинг, в Афганистане служат около 56 тыс. американских солдат и около 35 тыс. военнослужащих их союзников. Президент США Б.Обама, учитывая активизацию боевиков и президентские выборы в Афганистане (прошедшие 20 августа с.г.), принял решение направить на борьбу с талибами дополнительно 21 тыс. солдат, при этом уже до конца с.г. американский контингент в этой стране будет доведен до 68 тыс. человек.

СССР воевал в Афганистане с 1979 по 1989, количество советских войск в этой стране достигало 140 тыс. человек.